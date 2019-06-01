رئيس العراق: المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة للأمن المشترك

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة للأمن المشترك، يعتمد احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ العنف والتطرف.
وقال صالح في كلمته في قمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة في مدينةمكة المكرمة التي عقدت يوم الجمعة، إن "ترسيخ الاستقرار في العراق يتطلب تعاونا وتفهما من الأشقاء والجيران والأصدقاء، ما يحتم على كل الأشقاء دعمنا والوقوف إلى جانبنا، لأن العراق أحد
وأضاف أن "أيّ تصادم في منطقتنا سيعرض أمن العراق للتهديد، ومن هذا المنطلق، منطلق مصلحتنا العراقية، ومنطلق حرصنا على أمن المنطقة، ومنطلق حرصنا على أمن أشقائنا والأمن القومي العربي، فالعراق سيعمل على بذل قصارى جهده لفتح باب الحوار البناء، ويشدد على ضرورة تبني الحوار المباشر، ونبذ العنف والحرب".
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