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إصابة 29 شخصًا في حريق نشب بمركز مهاجري شمال غربي البوسنة

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أصيب ما لا يقل عن 29 شخصا بجروح، جراء اندلاع حريق في مركز للمهاجرين شمال غربي البوسنة.


وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن الحريق اندلع اليوم السبت بالمركز الواقع في مدينة فليكا كلادوشا، التي تستضيف مئات المهاجرين العالقين في

الدولة الواقعة بمنطقة البلقان خلال محاولتهم الانتقال إلى أوروبا الغربية، لافتة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم.


وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم التعرف على الفور على سبب

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اندلاع الحريق الذي بثت وسائل الإعلام لقطات حية منه تظهر أشخاصا يقفزون خارج النوافذ وسط أعمدة دخان كثيفة ترتفع من المبنى.
يذكر أن عدة آلاف من المهاجرين الفارين من الحروب والفقر في بلادهم، يعبرون من خلال البوسنة تجاه الغرب، ويتدفق معظم المهاجرين إلى الشمال الغربي الذي يحد كرواتيا العضو بالاتحاد الأوروبي.
 
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