أصيب ما لا يقل عن 29 شخصا بجروح، جراء اندلاع حريق في مركز للمهاجرين شمال غربي البوسنة.
الدولة الواقعة بمنطقة البلقان خلال محاولتهم الانتقال إلى أوروبا الغربية، لافتة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن الحريق اندلع اليوم السبت بالمركز الواقع في مدينة فليكا كلادوشا، التي تستضيف مئات المهاجرين العالقين في
وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم التعرف على الفور على سبب
يذكر أن عدة آلاف من المهاجرين الفارين من الحروب والفقر في بلادهم، يعبرون من خلال البوسنة تجاه الغرب، ويتدفق معظم المهاجرين إلى الشمال الغربي الذي يحد كرواتيا العضو بالاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 29 شخصًا في حريق نشب بمركز مهاجري شمال غربي البوسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.