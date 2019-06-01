(العربية الحدث): مقتل 13 من القوات السورية إثر هجوم داعشي على دير الزور

شن تنظيم (داعش) الإرهابي هجوما واسعا على مواقع القوات السورية في منطقة الفيضة في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا، ما أدى إلى مقتل 13 عنصرا من القوات السورية، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /السبتبأن التنظيم الإرهابي يواصل تحركاته في الريف السوري باحثا عن أهداف جديدة، حيث عمد إلى مهاجمة مواقع القوات السورية في منطقة الفيضة جنوب مدينة دير الزور ضمن الريف السوري، مشيرا إلى أن اشتباكات
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