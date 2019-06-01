استدعاء السفير السوداني في الدوحة للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، أن استدعاء سفير السودان لدى قطر السفير فتح الرحمن علي محمد إلى الخرطوم يجىء بغرض التشاور .

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، عن السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية قوله إن السفير سيغادر إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة.

وكان قد قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان غلق مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في الخرطوم بعد حصول المجلس على أدلة ومعلومات تؤكد أن مكتب القناة يتخابر لصالح الإخوان في السودان ويعمل على دعم النظام القديم.

وعلى غرار ذلك كشف جهاز الأمن السوداني كذب قناة الجزيرة القطرية حول لقاء مدير جهاز الأمن السوداني برئيس الموساد الإسرائيلي في مؤتمر ميونخ لأمن.

لم تكتف قناة الجزيرة القطرية بالكذب فحسب، بل حاولت جاهدة بإلصاق أحداث السودان بالسعودية والإمارات، ما أثار غضب الشعب السوداني.

Advertisements

كما استمرت قناة الجزيرة بتغطية يومية لأخبار الرئيس السوداني السابق عمر البشير، متجاهلة كل التطورات والأحداث، ومحاولة منها لتضليل الشعب السوداني .

ونتيجة لذلك قام المتظاهرون السودانيون الغاضبون من التضليل الذي تتبعه قناة الجزيرة بطرد رئيس مكتبها من ساحة الاعتصام.

وقالت مصادر أمنية إن الاستخبارات العسكرية ظلت ترصد حركة مكتب الجزيرة ومن يحضرون له من قطر واتصالاتهم مع إسلامويين في السودان. وفي خطوة مباغتة، قام المجلس العسكري بإصدار قرار بوقف نشاط قناة «الجزيرة» القطرية وسحب ترخيصها، كما استدعت وزارة الخارجية السودانية سفير السودان بقطر فتح الرحمن، بناء على طلب من المجلس العسكري، وذلك بعد ساعات من إغلاق مكتب القناة. وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم إن هناك بوادر أزمة بين البلدين، وإن الأمر مفتوح على كل الاحتمالات.

اقرأ أيضاً.. مصادر لـ "الاتحاد": "الجزيرة" تتخابر لصالح "الإخوان" في السودان