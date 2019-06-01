عودة مئات اللاجئين السوريين من لبنان

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، عودة دفعات جديدة من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين بريفي حمص ودمشق .
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني.
وأشارت إلى أن الجهات المعنية قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم.
من جانبها، قالت المديرية العامـة للأمن العـام ، في لبنان إنها أمنت اعتباراً من صباح اليوم العودة الطوعية لـ 621 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية، وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضافت المديرية ، في بيان صحفي، اليوم السبت ، أن دورياتها واكبت النازحين "الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في بيروت، المصنع وطرابلس، والعبودية والنبطية، صيدا وبرج حمود والقاع حتى الحدود اللبنانية السورية".
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً حوالي مليون و500 ألف نازح، ويبلغ عدد النازحين الذين عادوا إلى سوريا 621 194 نازحاً ، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.
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