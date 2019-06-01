إصابة 30 شخصاً في حريق نشب بمركز للمهاجرين بالبوسنة

أسفر حريق نشب في مركز لإيواء المهاجرين بالقرب من حدود البوسنة مع كرواتيا عن إصابة 30 شخصاً، أحدهم إصابته خطيرة، طبقاً لما ذكرته بوابة "كليكس دوت با" الإخبارية، اليوم السبت.

وكان المركز، الذي تم تحويله من مصنع مهجور في منطقة "فليكا كلادوسا"، يضم 670 شخصاً. ويظهر مقطع فيديو للحريق دخاناً كثيفاً يتصاعد من نوافذ مركز الإيواء وهروب أشخاص.

ومن بين الإصابات حروق واستنشاق دخان وكسور، طبقاً لما قاله طبيب في مستشفى بيهاك للبوابة الالكترونية.

وأضاف الطبيب أنه تم نقل حوالي عشرة إلى المستشفى.

وأخمد رجال الإطفاء الحريق وذكرت الشرطة أنها بدأت تحقيقاً بشأن القضية. وقال موقع كليكس إن الحريق ناجم عن فرن متنقل معطوب.

ومركز الإيواء هو واحد من عدة مراكز تقع في المنطقة على فرع طريق البلقان الذي يمتد عبر صربيا والبوسنة وكرواتيا. اقرأ أيضاً.. جرحى في انفجارين بمصنع للمتفجرات في روسيا

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