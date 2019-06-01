كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على دبلوماسيين غربيين في حفلة مختلطة بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أنه تم القاء القبض على دبلوماسيين أوروبيين اثنين، أحدهما بريطاني والآخر هولندي، فجر أمس الجمعة، في حفلة مختلطة بين الجنسين بشمال العاصمة طهران.

وأضافت الوكالة أنه جرى احتجاز الدبلوماسيين لدى شرطة الأمن إلى أن تم التعرف على هويتيهما، وجرى إطلاق سراحهما في وقت لاحق.

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وأشارت إلى أن الحفلة أقيمت بحضور عدد كبير نسبيا من الرجال والنساء بشكل مختلط في منطقة ولنجك شمال العاصمة طهران.

هذا وتحظر السلطات في إيران إقامة الحفلات المختلطة حتى في المنازل، حيث تقوم بمداهمة أماكن إقامة مثل هذه الحفلات واعتقال المشاركين فيها.