كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 أشخاص بحادث دهس في أصفهان جنوب طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر حادث دهس في مدينة أصفهان الإيرانية، اليوم السبت، عن إصابة 5 أشخاص، وقد لاذ السائق بالفرار.

وأفادت قناة روسيا اليوم، بأن سيارة صدمت 5 أشخاص في شارع "نيكبخت" جنوب مدينة اصفهان، وهو يعتبر من الشوارع المكتظة لوجود محكمة فيه، ورغم إطلاق الشرطة النار تجاهه، لاذ السائق بالفرار من مكان الحادث.

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ولم تصدر حتى الآن الأجهزة الأمنية أي تصريح أو تعليق على الحادث، كما لم تتضح بعد دوافع العملية.