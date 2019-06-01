كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 أشخاص بحادث دهس في أصفهان جنوب طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفر حادث دهس في مدينة أصفهان الإيرانية، اليوم السبت، عن إصابة 5 أشخاص، وقد لاذ السائق بالفرار.
وأفادت قناة روسيا اليوم، بأن سيارة صدمت 5 أشخاص في شارع "نيكبخت" جنوب مدينة اصفهان، وهو يعتبر من الشوارع المكتظة لوجود محكمة فيه، ورغم إطلاق الشرطة النار تجاهه، لاذ السائق بالفرار من مكان الحادث.
ولم تصدر حتى الآن الأجهزة الأمنية أي تصريح أو تعليق على الحادث، كما لم تتضح بعد دوافع العملية.