كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون يضرمون النار فى السفارة الأمريكية بهندوراس فى اليوم الثانى من الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المتظاهرون بإحراق بوابة الوصول إلى السفارة الأمريكية في عاصمة هندوراس مساء الجمعة خلال اليوم الثاني من الاحتجاجات الكبرى ضد الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز ومسؤولو خدمات الإطفاء، اليوم، إن المحتجين أضرموا النار في مدخل المبنى في وسط مدينة تيغوسيغالبا بحوالي عشرة إطارات بعد تجفيفهم بالوقود، وأكد مسؤول في إدارة الإطفاء أنه لم تحدث أضرار للسفارة باستثناء بوابة الوصول.

وجاء الهجوم في اليوم الثاني من الاحتجاجات على المراسيم التي أصدرها هرنانديز والتي يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.