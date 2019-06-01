بعد 5 سنوات…المدير السابق لـ”وانا” كريم زاز يغادر السجن -صورة

غادر كريم زاز، المدير العام السابق لشركة “وانا” أسوار سجن “عكاشة”، ليلة أمس الجمعة، حيث ظهر مع أفراد عائلته بالدار البيضاء في صورة نشرها أقرباؤه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ولم يعرف ما إذا كان زاز أدى الغرامة التي قدرها 470 مليون درهم لفائدة مكتب الصرف، لكن الأكيد أن الرجل صار حرا خارج السجن، قبيل عيد الفطر، وفق ما أكده موقع le1.ma ، الذي أورد الصورة التي تجمع زاز بأقربائه في حالة احتفال ليلة أمس.

وكانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد قضت سنة 2015 بالسجن خمس سنوات نافذة في حق كريم زاز، بعد إدانته بتهمة “تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات، والتصدير غير القانوني لأموال لأشخاص غير مقيمين في المغرب بصفة شخصية، وبصفة مسيري شركات”.