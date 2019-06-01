استقبال “الأبطال” للوداد بالمغرب بعد مهزلة النهائي..الجماهير كانت في الموعد

بالأهازيج والشهب، استقبلت الجماهير الودادية، صباح اليوم السبت، بعثة الوداد الرياضي القادمة من تونس، بعد “مهزلة” مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي توج خلالها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الترجي الرياضي بطلاً، رغم عدم اكتمالها بين الطرفين

عشاق وجماهير الوداد الرياضي، حجوا بالاف إلى مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، ورابطوا حتى حدود السابعة والنصف تقريباً، في انتظار رفاق صلاح الدين السعيدي، الذين عانوا حيفاً تحكيمياً ذهاباً وإياباً، في وجود تقنية ” الفار” وحتى في غيابها بسبب عطل.

وتفاعل اللاعبون مع الاستقبال “الخاص” لجماهيرهم، حيث تداولوا مقاطع “فيديو” الاحتفالات بعودة البعثة، التي تعرض لمضايقات كبيرة سواء في نهائي رادس، في انتظار إتخاذ قرارات حاسمة بعد الواقعة، من طرف الجامعة والنادي.

هذا وقرر سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، خوض معركة المؤسسات والتأكيدع على أن النادي، لن يقبل بما وقع، وسيلجأ لكل المنتظمات الكروية الدولية بما فيها “الفيفا” و “الطاس”.

الناصيري شدد في تصريح إذاعي، خلال الساعات الماضية، أن الوداد سيلجأ للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية من أجل البث في هذا النهائي و “استرجاع حقوق النادي”، نافياً كل الأخبار التي قالت إن “الكاف” أخبر الناديين بأن تقنية الفيديو غير مشغلة، كما أكد أيضا على أن حمدي لمدب، رئيس الترجي، حاول استفزازه بعد نزوله لأرضية الملعب.

في المقابل، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دعا لجنة الطوارئ في الاتحاد، إلى عقد اجتماع عاجل،من أجل تدارس ما حدث في النهائي “المهزلة” الذي جمع الترجي التونسي والوداد البيضاء.

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وأصدر “الكاف” بلاغا رسميا، يؤكد فيه عقد هذا الاجتماع، يوم 4 يونيو القادم، من أجل التشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان “الكاف” قد قرر منح لقب عصبة الأبطال الإفريقيةن للترجي التونسي، واعتباره فائزا على الوداد البيضاوي على الرغب من عدم اتمام المباراة، وتوقفها في الدقيقة 58

وتوقفت مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب تعطل تقنية “الفار”، وعدم احتساب هدف صحيح للوداد البيضاوي.

فيديو من الاحتفالات، صباحاً بمطار محمد الخامس: