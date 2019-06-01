فاجعة في عالم كرة القدم: وفاة اللاعب أنطونيو رييس في حادثة سير

(وكالات)

أتوفي لاعب كرة القدم الإسباني خوسيه أنطونيو رييس، الذي لعب في صفوف عدة أندية منها ريال مدريد وأرسنال الإنجليزي، عن عمر 35 سنة جراء حادث سير، بحسب ما أعلن ناديه الحالي اكستريمادورا من الدرجة المحلية الثانية السبت.

ونعى فريق إشبيلية، الذي توج معه رييس بلقب مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ثلاث مرات بين سنتي 2014 و2016، لاعبه السابق.

ودافع اللاعب خلال مسيرته، بعقد ثابت أو على سبيل الإعارة، عن ألوان عدة أندية أبرزها قطبا العاصمة الإسبانية ريال وأتلتيكو مدريد، وأرسنال الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي. وتوج رييس خلال مسيرته بألقاب عدة أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال سنة 2004 وكأس الاتحاد الإنجليزي سنة 2005، إضافة الى خمسة ألقاب في “يوروبا ليغ” مع إشبيلية (3) وأتلتيكو مدريد (2).