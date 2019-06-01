القدس: اعتقال 13 شابا على الأقلّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم، السبت، 17 شابًا على الأقل من عدة بلدات في مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، إن قوات الشرطة داهمت عددًا من بلدات وقرى القدس، ظهر اليوم، وشرعت في حملة اعتقال لعدد من الشبان المقدسيين.

وأوضح أن تلك الاعتقالات "احترازية" من قبل شرطة الاحتلال لتأمين احتفالات المستوطنين بما يسمونه "يوم توحيد القدس"، المقرر الأحد، (ذكرى احتلال شرقي القدس عام 1967 بالتقويم العبري).

وعرف من بين المعتقلين: جميل العباسي، عمرو أبو عرفة، عمر محيسن، إيهاب الهدرة، لؤي ناصر الدين، محمد الدقاق، عرين الزعانين، أحمد الركن، فادي الجعبة، عبيدة الطويل، محمد الطويل، محمد الشلبي، أحمد هديب، محمد السلايمة، ثائر أبو صبيح، أحمد أبو عليا، هشام البشيتي.

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فيما قال شهود عيان إنّ قوات من شرطة الاحتلال اعتقلت شابين من داخل باحات المسجد الأقصى، ظهر اليوم، السبت.

وسيشهد الأحد خروج عشرات آلاف المستوطنين الذين يأتون لمدينة القدس من كافة مستوطنات الضفة الغربية؛ للمشاركة في مسيرة الأعلام، حيث يرفعون الأعلام الإسرائيلية ويجوبون بها شوارع القدس.

وعادة ما يتصدّى المقدسيّون لهذه التظاهرات بتظاهرات مضادّة، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيليّ بفضّها مستخدمة القوّة والعنف، عبر القنابل الصوتية وغاز الفلفل، واستدعاء فرق الخيّالة والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.

وتشهد القدس المحتلة أجواءً متوترة في أعقاب استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عمليّة طعن أسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح، وصفت إحداها بالخطيرة.