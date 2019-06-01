القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرض فنان تشكيلي، اليوم السبت، بالونا على شكل دبابة، وبحجمها تقريبا، على مقربة من قاعة تشيانغ كاي شيك التذكارية في تايبيه عاصمة تايوان (جمهورية الصين)، تخليدا لذكرى المجزرة التي ارتكبها الحزب الشيوعي الصيني بحق المتظاهرين عام 1989 في الصين الشعبية.
وحاكى الفنان إحدى اللحظات المميزة التي التقطها كاميرات الصحافيين في ساحة تيانانمين حيث ارتُكبت المجزرة، حيث يصور البالون كبير الحجم، لقاءً سلميًا بين مدني صيني ودبابات عسكرية ساهمت في الإنهاء الوحشي للمظاهرات في بكين في الرابعة من حزيران/ ينويو 1989.
وأصبحت مواجهة الدبابة، التي خلدها مصورون كُثر، رمزًا للتحدي في جميع أنحاء العالم.
وقام الفنان بهذه الخطوة في تايوان التي تجمعها عداوة تاريخية مع الصين الشعبية، لأن الصين تمنع الاحتفاء بذكرى مظاهرات تيانانمين العامة على أرضها، وتُعاقب كل من يتحدث عنها، إلا أن تايوان تقوم بإحياء ذكرى المجزرة كل عام كجزء من التأكيد على الفارق في "هامش" الحريات بين البلدين.
وانفصلت جزيرة تايوان عن البر الرئيسي للصين وسط حرب أهلية في عام 1949، على الرغم من أن بكين لا تزال تطالب بتايوان وتعتبرها جزءا من أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر تايوان: "رجل الدبابة" يحيي ذكرى مجزرة تيانانمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.