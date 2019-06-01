خلال ساعتين: 6 زلازل تضرب ألبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الدفاع الألبانية اليوم، السبت، أن ستة زلازل هزت جنوب شرقي البلاد في غضون ساعتين.

وأفادت الوزارة في بيان، أن الزلازل الستة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بجروح وإلحاق أضرار بخمسة منازل.

وقالت إن السلطات المختصة تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذي بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح البيان أن "5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء انهيار أحد المنازل.

ولفتت الوزارة أنه "لم ترد أنباء عن أي أوضاع غير عادية في أي منطقة بالبلاد".

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كما وأكد معهد العلوم الجيولوجية والطاقة والمياه والبيئة إن الزلزال الأول وقع في الساعة 4:26 بتوقيت غرينتش (07:26 بتوقيت القدس) يوم السبت وأثر على منطقة كوركا على بعد 180 كيلومتر جنوب شرق تيرانا.

وكان مركز الزلزال الأول على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي بلدة كورتش وعلى عمق 14 كيلومترا، وتلاه زلزال آخر بعد سبع دقائق على عمق 18 كيلومترا في منطقة على الحدود مع اليونان ومقدونيا الشمالية.

واستمرت الهزات الأقل قوة في بلدة كورتش ومنطقة جيروكاستر الجنوبية على الحدود مع شمال اليونان.

ومن الجدير بالذكر، أن ألبانيا جزء من منطقة معرضة للزلازل، حيث تسجل الزلازل كل بضعة أيام، رغم أن معظمها غير محسوس.