انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمن يحاصر المعتصمين بالخرطوم وقوى التغيير تصعد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 03:50 مساءً - أغلقت قوات من الجيش السوداني، والدعم السريع، وجهاز الأمن، اليوم السبت، شارع النيل بالعاصمة الخرطوم، لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلامياً بـ"كولومبيا"، وشهدت مؤخراً عمليات قتل وإصابات.

وبحسب ناشطين، فقد سمع دوي إطلاق نار في محيط ميدان الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

ورغم إعلان المجلس العسكري نيته فض الاعتصام بحجة تهديده أمن الثورة، واصل المعتصمون السودانيون، تجمهرهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مجددين مطالبتهم بسلطة مدنية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر قولها إن "القوات الأمنية المشتركة أحاطت بشارع النيل من الجهتين الشرقية والغربية، لمحاصرة المنطقة وتنظيفها من الظواهر الشاذة، كالإفطار في نهار رمضان، وشرب الكحول، وتعاطي المخدرات".

والخميس الماضي، قتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية"، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.

وفي اليوم ذاته، أعلن المجلس العسكري أن ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، أصبح مهدداً أمنياً، وخطراً على تماسك البلاد.

واليوم السبت، أعلنت قوى الحرية والتغيير برنامجها للأسبوع الجاري، الذي تضمّن إعلان التعبئة والدعوة لإقامة صلاة العيد في ساحة الاعتصام، وتنظيم فعاليات للتوعية بالإضراب السياسي والعصيان المدني.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى مثل مصر وليبيا، بحسب محتجين.‎

وقالت في بيان صدر عن قوى الحرية والتغيير اليوم (السبت) إنها ستسير مواكب إلى ميادين الاعتصام بالخرطوم وبقية مدن السودان أول أيام العيد.

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البيان أشار إلى أن جدول الفعاليات الثورية للأسبوع الأول من يونيو سيكون "نضالاً في طريق تسلم الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية"، وأوضح أن صلاة العيد ستكون في مقر الاعتصام بالخرطوم ومدن البلاد، بمشاركة قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشملت فعاليات المعتصمين مخاطبات وندوات سياسية ومواكب جماهيرية وعملاً دعائياً للإضراب العام والعصيان المدني.

وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية، وأمام تعثر المفاوضات نفذت قوى الحرية إضراباً عاماً في يومين، ولوّحت بعصيان مدني.

وبعد فشل جولات التفاوض الأخيرة في الخروج باتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، تغيّرت لهجة المجلس العسكري باتجاه عدم تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة من قبل كل أطياف الشعب السوداني، وتأتي أيضاً في هذا الإطار الاتهامات بتحول مقر الاعتصام إلى وكر للجريمة وخطر على الدولة.

بدورها تتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، في حين يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها بالفترة الانتقالية.

وفي مواجهة الاتهامات التي تستهدف المعتصمين وجه تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- نداء إلى جميع "الثوار" بالالتزام بحدود الاعتصام المعروفة والمحددة منذ السادس من أبريل الماضي.

وناشدهم أيضاً -في بيان- الابتعاد عن مرمى إطلاق رصاص ممن دعاهم "المتفلتين من الأجهزة العسكرية"، وطالبهم بإغلاق مداخل ميدان الاعتصام من جهة شارع النيل منعاً لدخول من وصفهم بالمندسين والمتربصين بالثورة.

وأمس الجمعة، أعلن مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، المتوقفة منذ أسبوع، ستُستأنف بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن آلاف السودانيين يعتصمون منذ الشهر الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.