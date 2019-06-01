مصادر: "الانتقالي السوداني" يقترح رئاسة دورية لمجلس يقتسمه مع المعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان عن تلقيها مقترحا من المجلس العسكري الانتقالي يقضي بمناصفة عضوية "مجلس السيادة" ورئاسة دورية له.

وقالت مصادر بقوى الحرية والتغيير لـ"العين الإخبارية" إن المجلس العسكري اقترح تشكيل مجلس سيادة من 10 أعضاء تكون مناصفة بين المدنيين والعسكريين "5+5" ورئاسة دورية تكون للعسكر في بداية الفترة الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أن قوى الحرية والتغيير تعكف على دراسة المقترح المقدم من المجلس العسكري، بغرض قبوله أو رفضه.

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وذكرت المصادر أنه في حال وافق قادة الاحتجاجات على مقترح التفاوض سيتم استئناف المحادثات غدا الأحد، لإبرام الاتفاق.

وتعثرت مفاوضات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير نتيجة تمسك كل طرف بأغلبية الأعضاء في مجلس السيادة ورئاسته، وفي جولة سابقة، اتفق الطرفان على سلطة انتقالية مدتها 3 سنوات وهياكل حكم بثلاثة مستويات "تنفيذي، تشريعي، سيادي".

وأقر الاتفاق تشكيل مجلس وزراء كامل من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات ومنحها ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المقترح من 300 عضو.