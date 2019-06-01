البيان الختامي لأعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية في مكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان البيان الختامي الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية في السعودية وإدانة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم القضية الفلسطينية والقدس باعتبارها القضية المركزية للأمة.

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