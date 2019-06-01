السودان يستدعي سفيره لدى قطر للتشاور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان، السبت، أنها استدعت السفير فتح الرحمن علي سفيرها في قطر للتشاور.

وكانت وسائل إعلام سودانية ذكرت أن وزارة الخارجية استدعت سفير الخرطوم في الدوحة بسبب ممارسات قناة الجزيرة القطرية وتحريضها الدائم ضد البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصدر لم تسمه، إن السلطة الانتقالية تدرك أن الدوحة مصدومة من عزل حليفها عمر البشير وغير راضية عن الوضع الجديد، وتحرض ضده وتدعو للفوضى والتغيير ليس فقط من خلال وسائل الإعلام مثل قناة "الجزيرة" بل أيضا عبر جماعات لها علاقة بالنظام السابق في الداخل والخارج.

وأغلقت السلطات السودانية، الخميس، مكتب قناة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحبت الترخيص الممنوح لها لمزاولة العمل.