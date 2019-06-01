السودان يستدعي سفيره في قطر

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية السودانية السبت انها استدعت سفيرها لدى دولة قطر بغرض التشاور على أن يعود بعدها إلى الدوحة.

وقال بابكر الصديق الناطق باسم الخارجية السودانية في بيان “تود وزارة خارجية جمهورية السودان ان تفيد ان سفير السودان لدى قطر …… فتح الرحمن علي قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور”، موضحاً أنه سيعود فوراً بعدها إلى الدوحة.

من جهتها اكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر في تغريدة على تويتر أن السفير أبلغ أنه في إجازة قصيرة.

Advertisements

وقالت الراشد “يتم حاليا تداول خبر عار من الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر الي الخرطوم. لا نعرف مصدر هذا الخبر ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل ان سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية – كما جرت العادة -بانه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته”.

أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود في نيسان/ابريل الماضي .

وشارك رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق عبد الفتاح البرهان في السعودية الخميس في القمتين العربية والاسلامية كما زار الاسبوع الماضي الامارات العربية ومصر.

وزار نائبه محمد حمدان دقلو الرياض في ايار/مايو حيث التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

واغلقت السلطات السودانية الخميس الماضي مكتب شبكة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحبت تصاريح عمل مراسليها وموظفيها.