الان تتابع هيئة مكافحة الاحتكار الأمريكية تستعد لفتح تحقيق مع جوجل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
تستعد وزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق لمكافحة الاحتكار بشأن شركة “ألفابت” الشركة الأم لشركة جوجل، بحسب مصادر مطلعة، مشيرة إلى أنها أول خطوة رئيسية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب للتدقيق في السلوك محتمل لانتهاك قواعد المنافسة من جانب عملاق التكنولوجيا.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الخطوة تأتي بعدما توصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية على إحالة التدقيق في سلوك الشركة إلى إدارة مكافحة الاحتكار بالوزارة، بحسب المصادر التي رفضت تسميتها.
ولم يرد ممثلون لجوجل على الفور على طلب للتعقيب في وقت متأخر من أمس الجمعة. كما رفضت وزارة العدل التعقيب.
يتعرض مسؤولو مكافحة الاحتكار الأمريكيون لضغوط متزايدة من جانب النواب الديمقراطيين والجمهوريين والمدافعين عن إنفاذ أكثر صرامة لقواعد مكافحة الاحتكار لتكثيف الدقيق في وضع عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة مكافحة الاحتكار الأمريكية تستعد لفتح تحقيق مع جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.