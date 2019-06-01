وزير الدفاع الياباني يحذر: كوريا الشمالية تشكل تهديدا للعالم

جدة - عمرو شويل طوكيو - الخليج 365:

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدًا للأمن لعالمي، وحث المجتمع الدولي على العمل عن كثب لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وانتقد إوايا في خطاب ألقاه في قمة أمن آسيا والمعروفة باسم حوار شانجريلا في سنغافورة ،إطلاق بيونج يانج للصواريخ الباليستية قصيرة المدى باعتبارها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع التشديد على أنه يتعين على سلطات الدفاع الحفاظ على الردع ضد كوريا الشمالية،بحسب وكالة كيودو للأنباء اليابانية.

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وأضاف: “نحتاج إلى تذكير أنفسنا بحقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أنه لم يحدث أي تغيير جوهري في القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.”

كانت بيونج يانج قد اطلقت قذائف بدت وكأنها صواريخ باليستية قصيرة المدى يومي الرابع والتاسع من الشهر الماضي، بعد حوالي شهرين من فشل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في التوصل إلى اتفاق خلال قمتهما الثانية في أواخر شهر شباط/فبراير الماي.

وفي أعقاب انهيار الاجتماع في العاصمة الفيتنامية هانوي ، توقفت مفاوضات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتابع اوايا “الخطر الأكثر إلحاحا هو أن التصميم الجماعي للمجتمع الدولي يضعف ” قبل أن تتخذ كوريا الشمالية تدابير ملموسة تجاه نزع السلاح النووي بالكامل.

وأضاف “حان الوقت لبذل جهود متضافرة” للتنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى إحباط طموح كوريا الشمالية الصاروخي النووي ، مشددًا على أهمية “الردع القوي” ضد بيونج يانج.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت وابلا من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان في الرابع من الشهر الماضي.