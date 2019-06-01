الجيش الليبي يصيب "درون" تركية قصفت أحياء بغريان

أعلن الجيش الليبي، السبت، أن دفاعاته الجوية أصابت طائرة تركية بدون طيار "درون" فوق مدينة غريان، الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، بعد قصفها عددا من الأحياء والمناطق السكنية الآمنة بشكل عشوائي.

وجاءت هذه الأبناء، بعد يومين من إعلان الجيش الليبي من أن تركيا أرسلت دعما عسكريا جديدا إلى الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق.

وقال الجيش إن عددا من الضباط والخبراء العسكريين الأتراك وصلوا إلى مطار مصراتة عبر طائرة شحن تركية، لمشاركة ومساندة قوات الوفاق في القتال.

واتهم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر تركيا بإرسال الضباط إلى ليبيا لدعم "الميليشيات" بالعاصمة وتدريب المسلحين على قيادة المدرعات والأسلحة التي ترسلها تركيا إليهم، بدليل الفيديو الذي نشرته "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي في منصاتها بمواقع التواصل، مرفقا مساء أمس الثلاثاء بعبارة "هذا الفيديو عثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم"، وهو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، كدليل على ما ذكرته "الشعبة" أيضا، وهو أن الجيش التركي يقوم بتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد الميليشياوي في ليبيا.

وقالت الشعبة في شرحها للمقطع المصور: "بعد إعلان الرئيس التركي دعم الإخوان المسلمين في ليبيا، ودعم الحشد الميليشياوي المعلن، وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد الميليشياوي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معهم والتي أتت من خارج البلاد عن طريق تركيا أيضا، يعمل الضباط الأتراك المرتزقة على تدريب الميليشيات على الأسلحة والمدرعات التي تم تسليمها لهم من قبل الحكومة التركية" وفق تعبيرها.