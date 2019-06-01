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شكرا لقرائتكم فاجعة في العراق.. 9 جثث متفحمة لمختطفي الكمأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عثرت قوة تابعة للواء حرس الحدود الخامس في العراق، السبت، على 9 رفات محترقة لمخطوفين، كانوا فقدوا في منطقة مطار ملاشه حين كانوا في رحلة للبحث عن الكمأ.
وأفادت القوات الأمنية العراقية بأنه تم تسليم الجثث إلى ذويهم.
وكان مصدر محلي في كربلاء، أفاد السبت، بوصول 9 من جثامين لجامعي الكمأ إلى الطب العدلي في المحافظة.
يذكر أن جمع الكمأ يزدهر في العراق خلال موسم الربيع.
ومع بداية الموسم، سجلت عدة حالات خطف لعراقيين توجهوا إلى صحراء الأنبار لجمع الكمأ من قبل داعش.
ووجهت قيادة عمليات الأنبار في وقت سابق بمنع المواطنين من الخروج للصحراء لجمع الكمأ بعد تكرار حوادث الخطف من قبل عناصر داعش.
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