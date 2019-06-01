البابا فرنسيس أشاد بالتنوع في رومانيا المتعددة الإتنيات

أشاد ​البابا فرنسيس​ بالتنوّع، أمام عشرات آلاف المصلين الكاثوليك الناطقين ب​المجر​ية، خلال قداس كبير أحياه في إقليم ترانسلفانيا في ​رومانيا​ المتعددة الإتنيات، الّتي تضمّ أغلبيّة أرثوذكسية.

ولفت خلال القداس الّذي حضر حوالى مئة ألف شخص من المنطقة والمجر المجاورة، إلى أنّ "هذه الزيارة السنوية جزء من إرث ترانسلفانيا لكنّها تكرّم في الوقت نفسه التقاليد الدينيّة الرومانيّة والمجريّة".

وهذه المحطة الثانية في زيارة البابا الّتي تستغرق ثلاثة أيام إلى رومانيا، وكان قد قدّم يوم أمس الجمعة دعمًا لمختلف المجموعات في البلاد الّتي تعترف بـ18 أقلية ثقافية، داعيًا إلى "شراكة تحرص على مصير المحرومين".