محتجون يضرمون النار في السفارة الأميركية في هندوراس

أضرم محتجون النار عند بوابة دخول ​السفارة الأميركية​ بمدينة تيجوسيجالبا عاصمة ​هندوراس​ بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها،خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الواسعة ضد مراسيم أصدرها الرئيس خوان ​أورلاندو هيرنانديز​ يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء أنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول.

ووقع الهجوم في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد رئيس البلاد هيرنانديز

وهتف المحتجون "الحثالة الأميركية" خارج السفارة التي لم تكن عليها حراسة في ذلك الوقت.

يذكر أن هيرنانديز يواجه معارضة قوية في هندوراس منذ فوزه بفترة ثانية في انتخابات أثارت خلافات شديدة في نهاية 2017 انتقدها بقوة مراقبون دوليون ويقول معارضون إنه سرقها.