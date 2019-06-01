موظفو "إكسون موبيل" يستأنفون العمل مجددا في حقل نفطي في العراق الأحد

أعلن متحدث باسم وزارة ​النفط​ ​العراق​ية، عاصم جهاد، أنّ "الموظفين الأجانب لشركة "إكسون موبيل" الأميركية، البالغ عددهم 83 موظّفًا سيستأنفون يوم الأحد عملهم في حقل "القرنة" النفطي في ​البصرة​"، بعد سحبهم منه إثر تصاعد التوتر بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة الأميركية​.

وأوضح في حديث إلى وكالة "فرانس برس" أنّ "السلطات اتّخذت سلسلة من الإجراءات الأمنيّة اللازمة لحماية الموظفين"، مشدّدًا على أنّ "الإنسحاب كان غير مبرّر، وأنّ العمل في الحقل لم يتأثّر رغم مغادرة العاملين الأجانب، نظرًا لأنّ معظم العاملين فيه عراقيون".

وكانت شركة "إكسون موبيل" قد بدأت إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق إلى دبي على دفعات، منتصف شهر أيار الماضي.