أعلن متحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أنّ "الموظفين الأجانب لشركة "إكسون موبيل" الأميركية، البالغ عددهم 83 موظّفًا سيستأنفون يوم الأحد عملهم في حقل "القرنة" النفطي في البصرة"، بعد سحبهم منه إثر تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح في حديث إلى وكالة "فرانس برس" أنّ "السلطات اتّخذت سلسلة من الإجراءات الأمنيّة اللازمة لحماية الموظفين"، مشدّدًا على أنّ "الإنسحاب كان غير مبرّر، وأنّ العمل في الحقل لم يتأثّر رغم مغادرة العاملين الأجانب، نظرًا لأنّ معظم العاملين فيه عراقيون".
وكانت شركة "إكسون موبيل" قد بدأت إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق إلى دبي على دفعات، منتصف شهر أيار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر موظفو "إكسون موبيل" يستأنفون العمل مجددا في حقل نفطي في العراق الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.