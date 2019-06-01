أحمد الحريري بذكرى كرامي: كان عنوانا لكرامة الوطن ودولة المؤسسات

لفت الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، إلى "أنّنا نستذكر اليوم مع طرابلس وكلّ لبنان رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي، من كان عنوانًا لكرامة الوطن ودولة المؤسسات، كما رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بذكرى اغتيال كرامي، على أنّ "قدرنا أن يرحل الكبار، وأن نستمرّ على دروب الوفاء لهم ولمسيرتهم الحافلة بالحرص على عروبة لبنان ووحدته وطنًا لكلّ اللبنانيين".
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