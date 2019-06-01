الفوعاني: الطائفية السياسية هي سبب كل مشاكلنا وعلينا أن نتمسك بقوة لبنان

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني أن "مفتاح الحل الدائم في لبنان هو قانون انتخاب عادل، حتى نصل إلى إلغاء الطائفية السياسية التي هي سبب كل مشاكلنا، وعلينا أن نتمسك بقوة لبنان التي هي في اقتصاده وثرواته".
وفي كلمة له خلال افطار رمضاني في البقاع اشار الفوعاني إلى ان "على الدولة ان تتحول باقتصادها من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، وهذا ما كان يسعى اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الحريص على طرح متلازمتين أساسيتين، الأولى ما يتعلق بنفطنا وغازنا ومياهنا، إذ ان أطماع اسرائيل ما زالت على هذه الثروة الهائلة في لبنان، ونحن لن نسمح لهذا العدو ولو بكوب من مائنا ونفطنا ولا ذرة من ترابنا العزيز، والثانية هي خطر الطائفية التي كان ينبه منها دائما، حتى يكون هناك قانون انتخابي عادل ويكون لبنان دائرة انتخابية واحدة".
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