اقام مركز القوات اللبنانية بمدينة سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة عشاءً تكريمياً على شرف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي بمناسبة زيارته وجولته في الولايات المتحدة التي يحاول من خلالها دعم المشاريع الانمائية والسياحية والثقافية لمنطقة بعلبك-الهرمل. وكرّم المركز النائب حبشي بدرع تكريمي لعطاءاته وجهوده.
وشكر النائب حبشي المركز على التكريم والاهتمام واطلعهم على مقاربة القوات اللبنانية للموزانة وتحفظاتها، وقال للمغتربين: "انتم المعجزة الاقتصادية التي حمت لبنان
كانت هذه تفاصيل خبر حبشي للمغتربين: انتم المعجزة الاقتصادية التي حمت لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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