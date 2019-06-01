حبشي للمغتربين: انتم المعجزة الاقتصادية التي حمت لبنان

اقام مركز ​القوات اللبنانية​ بمدينة سان فرانسيسكو- ​الولايات المتحدة​ عشاءً تكريمياً على شرف عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب انطوان حبشي بمناسبة زيارته وجولته في الولايات المتحدة التي يحاول من خلالها دعم المشاريع الانمائية والسياحية والثقافية لمنطقة بعلبك-الهرمل. وكرّم المركز النائب حبشي بدرع تكريمي لعطاءاته وجهوده.

وشكر النائب حبشي المركز على التكريم والاهتمام واطلعهم على مقاربة القوات اللبنانية للموزانة وتحفظاتها، وقال للمغتربين: "انتم المعجزة الاقتصادية التي حمت لبنان