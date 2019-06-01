أكّدت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ ​فيولات خيرالله الصفدي، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​طرابلس​ هي البلد المحبب الى قلبي، عشت فيه وعاش معي"، مشيرة إلى أن "رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رشيد كرامي​ رجل كبير من بلادي، حمل لبنان في قلبه وما زال في قلب الوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر خيرالله الصفدي في ذكرى كرامي: رجل كبير من بلادي حمل لبنان في قلبه وما زال في قلب الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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