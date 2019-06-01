أكّدت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيولات خيرالله الصفدي، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "طرابلس هي البلد المحبب الى قلبي، عشت فيه وعاش معي"، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي رجل كبير من بلادي، حمل لبنان في قلبه وما زال في قلب الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر خيرالله الصفدي في ذكرى كرامي: رجل كبير من بلادي حمل لبنان في قلبه وما زال في قلب الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.