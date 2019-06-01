شبّ حريق هائل في أرض سليخ على طريق عام الخردلي - القليعة قضاء مرجعيون، وأتى على حوالي 10 دونمات لغاية الساعة، وهرعت الى المكان سيارات تابعة للدفاع المدني من مركز القليعة للعمل على اخماده.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل على طريق الخردلي القليعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.