حريق هائل على طريق الخردلي القليعة

شبّ حريق هائل في أرض سليخ على طريق عام ​الخردلي​ - ​القليعة​ قضاء ​مرجعيون​، وأتى على حوالي 10 دونمات لغاية الساعة، وهرعت الى المكان سيارات تابعة للدفاع المدني من مركز القليعة للعمل على اخماده.

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