وصل البطريرك الصربي ايريناوس الى سوريا في زيارة رسمية سلامية على رأس وفد رفيع المستوى تستمر عدة أيام.وكان في استقباله بالكاتدرائية المريمية بدمشق بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي.
في كلمة له توجه يازجي الى ايريناوس مؤكدا ان "أهم ما يجمع كنيستينا هو وديعة الإيمان المحفوظة وسط جم من صواعد ونوازل التاريخ، ونستقبلكم اليوم ونفتح لكم أبواب كنائسنا وقلوبنا وقلوب مؤمنينا وأنتم الحاضرون بيننا لتقولوا إن الأرثوذكسية واحدة مهما عصفت بها المحن. وغير خاف عليكم أن المحن موجودة لكنها ستغلب كما غلبت دوما".
واشار يازجي الى اننا "نرفع صلاتنا معكم من أجل سلام سوريا واستقرار لبنان وخير صربيا وخير كنيستكم المقدسة وسلام العالم أجمع".
كانت هذه تفاصيل خبر يازجي استقبل ايريناوس: نرفع صلاتنا من أجل سلام سوريا واستقرار لبنان وخير صربيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.