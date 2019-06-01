يازجي استقبل ايريناوس: نرفع صلاتنا من أجل سلام سوريا واستقرار لبنان وخير صربيا

وصل البطريرك الصربي ايريناوس الى ​سوريا​ في زيارة رسمية سلامية على رأس وفد رفيع المستوى تستمر عدة أيام.وكان في استقباله بالكاتدرائية المريمية بدمشق بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم ​الارثوذكس​ ​يوحنا العاشر يازجي​.

في كلمة له توجه يازجي الى ايريناوس مؤكدا ان "أهم ما يجمع كنيستينا هو وديعة الإيمان المحفوظة وسط جم من صواعد ونوازل التاريخ، ونستقبلكم اليوم ونفتح لكم أبواب كنائسنا وقلوبنا وقلوب مؤمنينا وأنتم الحاضرون بيننا لتقولوا إن الأرثوذكسية واحدة مهما عصفت بها المحن. وغير خاف عليكم أن المحن موجودة لكنها ستغلب كما غلبت دوما".

واشار يازجي الى اننا "نرفع صلاتنا معكم من أجل سلام سوريا واستقرار ​لبنان​ وخير ​صربيا​ وخير كنيستكم المقدسة وسلام العالم أجمع".