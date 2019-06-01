الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لـ 621 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة

أعلنت المديرية العامـة للأمن العـام في بيان لها انه "اعتباراً من صباح اليوم بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبحضور مندوبيها تم تأمين العودة الطوعية لـ 621 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في ​لبنان​ إلى ​الأراضي السورية​ عبر مراكز ​المصنع​، القاع والعبودية الحدودية"، مشيرة الى ان "دوريات من المديرية العامة للأمن العام واكبت ​النازحين​ الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في ​بيروت​، المصنع، ​طرابلس​، العبودية، النبطية، صيدا، برج حمود والقاع حتى الحدود اللبنانية - السورية".

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