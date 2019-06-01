"نقل النواب" تطالب بتكثيف الرقابة على مراكب التنزه خلال الأعياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول ضرورة تشديد الرقابة على المعديات والمراكب النيلية بشكل خاص خلال موسم الأعياد، حفاظا على الأرواح.
وأشار زين الدين، إلى أن اللنشات والمعديات النيلية تشهد إقبالاً كثيفاً من المصريين فى الأعياد وهو ما ينتج عنه تزاحم، ومع جشع بعض أصحاب المراكب يتم تحميلها باعداد أكبر من المقررة والتى يستحملها المركب، كما يمكن اخراج المزيد من المراكب واستخدامها لتحقيق أرباح أكبر لأصحابها بغض النظر عن مدى صلاحيتها لنقل الركاب.
وفى هذا الصدد، طالب عضو مجلس النواب بتكثيف جهود شرطة المسطحات المائية فى الرقابة على المراسى النيلية ومراكب التنزه، للتأكد من التزامها بالحمولات والسرعات المقررة، بالإضافة إلى توافر عناصر الأمن والسلامة بها وتوفير لانشات إنقاذ للتصرف في حالة الحوادث.
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