شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب": انصاف المشرفيين الاجتماعيين يساهم فى استقرار العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإنهاء وزارة التربية والتعليم اخيرا قضية المشرفين الاجتماعيين ومشرفي الانشطة، وإقرار أحقيتهم في كادرالمعلمين، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية.

وقال بركات في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المشرفيين الاجتماعيين تضرروا بشكل كبير فيما مضى بعد حرمانهم من احقيتهم بالكادر، وعدم مساواتهم بالمعلم، علماً بأن المشرفين الاجتماعين معظمهم قام بالحصول على مؤهلات عليا.

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وطالب بركات، بسرعة تطبيق القرار والتأكد من سريانه بجميع الادارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وصرف مستحقاتهم التي تم حجبها عنهم الفترة الماضية بزعم انهم خارج كادر المعلمين.