شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المصريين الأحرار: كلمة السيسي بالقمة الإسلامية تدعو لمواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى بيان له اليوم، أن الرئيس السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى أن الرئيس السيسى طالب جميع الدول الاسلامية لمواجهة الفكر المتطرف للقضاء على الارهاب.
وأكد أبو العلا، على أن كلمة الرئيس تضمنت حقوق الفلسطينيين فى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن ضرورة مواجهة الإرهاب الذى تعانيه ليبيا وهو ما ينطبق على سوريا وغيرها من البلدان العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية المصريين الأحرار: كلمة السيسي بالقمة الإسلامية تدعو لمواجهة التطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.