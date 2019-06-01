شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المصريين الأحرار: كلمة السيسي بالقمة الإسلامية تدعو لمواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية.

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وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى بيان له اليوم، أن الرئيس السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى أن الرئيس السيسى طالب جميع الدول الاسلامية لمواجهة الفكر المتطرف للقضاء على الارهاب.

وأكد أبو العلا، على أن كلمة الرئيس تضمنت حقوق الفلسطينيين فى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن ضرورة مواجهة الإرهاب الذى تعانيه ليبيا وهو ما ينطبق على سوريا وغيرها من البلدان العربية.