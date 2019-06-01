شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة عن خطورة الألعاب النارية: تحقق إيرادات فلكية رغم تحذيرات الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول ضرورة تشديد الرقابة على تجارة الألعاب النارية غير المشروعة، والتحقيق مع من يسمح بدخولها بالرغم من خطورتها.

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وأكد عضو مجلس النواب، على أن الألعاب الناية تشهد إقبالًا شعبيًا كبيرا بالرغم من خطورتها، ورغم تحذير الجهات الأمنية من مخاطرها ومطاردة صانعيها وبائعيها، وبشكل خاص خلال الاعياد الدينية والمناسبات المختلفة التى غالبا ما تنتهى بكارثة وضحايا ومصابين بسبب هذه الألعاب.

وأشار قلدس، إلى أنه بالرغم من حظر تجارة كل الألعاب النارية، فإنها مازالت تحقق إيرادات فلكية وهو معدل لا تحققه إيرادات الكثير من المنتجات الاقتصادية المهمة، كما انها تباع داخل محال تجهيزات الحفلات وأعياد الميلاد أى على مرأى ومسمع من المسئولين، مطالبا بتشديد الرقابة بالجمارك لمنع دخولها الى مصر، بالإضافة إلى عدم الاكتفاء بمنع الاستيراد بل القبض على مروجيها وبائعيها للمواطنين لإنهاء هذه التجارة تماما حفاظا على الأرواح.