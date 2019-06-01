أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار،بينما سجل الجانب التركي 16 انتهاكا آخر.
وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم السبت، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظتي اللاذقية
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: رصد 29 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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