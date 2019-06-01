"طالبان" الأفغانية تؤكد مواصلة القتال لحين تحقيق "الأهداف"

توعد زعيم حركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، بمواصلة القتال حتى تحقيق ما سماه "أهداف الحركة" مشيرا إلى أنها لا تزال غير مستعدة لبدء محادثات مع الحكومة المدعومة من الغرب في كابول.
ونقلت وكالة عمون الإخبارية الرسالة السنوية لزعيم طالبان سعى زعيمطالبان الملا هيبة الله أخونزاده والتي طمأن فيها الأفغان.
وقال زعيم طالبان في رسالته "لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا صب الماء البارد على جبهات الجهاد الساخنة أو نسيان تضحياتنا على مدى
وكانت حركة طالبان الأفغانية قد أكدت عدم مشاركة أي مسؤول أفغاني يمثل ما وصفتها بـ "إدارة كابول" في المباحثات الأفغانية الداخلية التي من المقرر أن تنعقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن بيان للحركة.
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