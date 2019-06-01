حكومة الهند تتجاهل قرارات ترامب وتسعى لبناء علاقات اقتصادية أقوى مع أمريكا

قالت الحكومة الهندية يوم السبت إنها ستواصل السعي لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند اعتبارا من 5 يونيو، حسبما ذكرت رويترز.
في ردٍ ضارٍ نسبيًا على إعلان واشنطن يوم الجمعة، قالت الحكومة الهندية إنه "من المؤسف" أن محاولاتها لتقديم حلول من أجل الطلبات الأمريكية الهامة لم يتم قبولها.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته وزارة التجارة الهندية:
تأتي هذه الامتيازات بموجب نظام الأفضليات المعمم (GSP)، الذي كان يسمح بواردات تفضيلية معفاة من الرسوم تصل إلى 5.6 مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة من الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
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