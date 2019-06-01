انفجارات تهز مصنعًا للديناميت وسط روسيا

أصيب 19 شخصًا على الأقل جراء 3 انفجارات هزت، اليوم السبت، مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا. وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة المحلية بأن معظم المتضررين أصيبوا بجروح شظية متوسطة وخفيفة الشدة. شظية متوسطة وخفيفة الشدة. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث. من جانبها، أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران.

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