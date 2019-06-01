أمير الكويت يشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في إدارة القمم الثلاث بمكة

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إدارة أعمال القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، واللاتي عقدن في الأرض المقدسة بمكة المكرمة.
جاء ذلك خلال برقية شكر بعث بها أمير الكويت، إلى خادم الحرمين
وأكد أمير الكويت أن إدارة خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمم المهمة، وما
وثمن ما اتصفت به القمم الثلاث من حسن تنظيم وإعداد عال، كان محل التقدير والاعتبار، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وللسعودية وشعبها كل الرفعة والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
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