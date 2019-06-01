جرحى في انفجارين بمصنع للمتفجرات في روسيا

وقع انفجاران شديدان بمواد متفجرة في مصنع بمدينة دزيرجينسك الروسية، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".

واستنادا إلى بيانات سلطات الصحة في المنطقة، أن الانفجارين أسفرا عن إصابة 19 شخصاً، على الأقل.

وتحدثت وسائل إعلام روسية عن سحب دخان كثيفة ونيران جراء الانفجارين.

وبحسب التقارير، وقع الانفجاران في مصنع للمواد المتفجرة، وأشارت تقارير أخرى إلى أنه مصنع للذخيرة.

ووفقاً للتقارير، تسبب الانفجاران في تدمير أجزاء كبيرة من المصنع. وأوضحت لقطات فيديو أصوات ارتجاجات شديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" أن محافظ المدينة، جليب نيكيتين، شكل لجنة خاصة لتحديد ملابسات الحادث، مضيفة أنه ذهب إلى موقع الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية، ينتج المصنع مواد متفجرة لأغراض عسكرية ومدنية، وتقع مدينة دزيرجينسك على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة موسكو.

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