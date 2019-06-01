أجنحة إيران محاصرة.. لا وقود في مطارات العالم

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أعلن مسؤول إيراني السبت أن بلاده قدمت شكوى إلى وكالة تابعة للأمم المتحدة بسبب المنع المستمر لتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في المطارات الأجنبية بسبب العقوبات. وقال مرتضى دهقان، مدير الملاحة الجوية والشؤون الدولية في إيران، إنه تم ابلاغ منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بهذه القضية.

كما أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية، السبت، أن هذه المشكلة نتجت عن تشديد العقوبات الأميركية ضد إيران والتي اعتبرها “مخالفة” لجميع اللوائح الدولية.

وكانت الولايات المتحدة حظرت عددًا من شركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك الخطوط الايرانية ” إيران إير”، لتورطها في نقل الجنود والأسلحة الى مناطق النزاع في الشرق الأوسط وكذلك انتهاك العقوبات الأميركية.

رحلة توقفت 4 ساعات في أنقرة

وزعم دهقان أن الغرض من هذه الإجراءات هو “قطع علاقات إيران مع الدول الأخرى”، وقال إن إيران ستحاول حل مشكلة إيصال الوقود للشركات الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن المشكلة الأخيرة حول عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود تتعلق برحلة إلى فرانكفورت بألمانيا.

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وكتبت في تقرير أن الرحلة كانت متأخرة 8 ساعات وتعين على الطائرة التوقف لمدة 4 ساعات في أنقرة للتزود بالوقود.

إلى ذلك، أضافت أنه بعد ساعات من المفاوضات، بينما كان ركاب الرحلة مستائين، تم تزويدها بالوقود من خلال شاحنتين جلبتا الوقود من خارج المطار.

المصدر: العربية.نت- صالح حميد