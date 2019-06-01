الجبير: إيران تزرع الميليشيات ولا تتصرف كدولة

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يونيو 2019 02:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن القمة الإسلامية التي عقدت في مكة ليل الجمعة دانت الممارسات الإيرانية ورسالتها واضحة.

وقال الجبير “إيران لا تتصرف كدولة تريد أن تنال الاحترام، بل تزرع الميليشيات وتفجر السفارات وهذا ليس أسلوب دول”.

وأعلن في مؤتمر صحافي عقب اختتام القمة الإسلامية في مكة المكرمة فجر السبت أن السعودية استطاعت أن تستضيف 3 قمم خلال يومين وهو ما تطلب جهودا كبيرة من كافة الأجهزة والمؤسسات.

وأضاف “السعودية تعمل من أجل تحسين مستويات الحياة لكافة الشعوب الإسلامية”، مشيرا إلى أن “العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة مثل الإرهاب والتطرف”.

دعم الطائفية ونشر الإرهاب

إلى ذلك، أشار إلى أن “العالم الإسلامي يتمتع بموارد وقدرات، ويملك فرصا هائلة يمكن استغلالها لرفع المستوى المعيشي، ولكن هناك من يسعى لدعم الإرهاب ونشر الطائفية ولا يحترم سيادة دول الجوار مثل إيران”.

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وذكر أن “القمة العربية دانت إيران بشكل واضح جدا، وأن القمة الإسلامية دانت ممارسات إيران ممثلة في الهجمات التي تعرضت لها الإمارات والسعودية”.

وأوضح أن “القمة الإسلامية أكدت أن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس”.

من جانبه، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أن استجابة كافة الدول للمشاركة في القمة الإسلامية بالسعودية تدل على مكانة المملكة.

وكشف عن تلقي رسالة دعم لمؤتمر القمة الإسلامية من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

المصدر: – العربية.نت