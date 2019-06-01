احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
انتقد محامي رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن حظراً يمنع موكله من رؤية زوجته، الذي وضع كشرط للإفراج عنه في الوقت الذي ينتظر فيه غصن محاكمة بتهمة سوء السلوك المالي.
ومنع القاضي غصن من رؤية زوجته كارول، وحتى في حضور محامين، أو التحدث إليها عبر الهاتف. وأكد الادعاء العام أن التقييد يشكل ضرورة لمنع التلاعب بالأدلة.
وقال المحامي تاكاشي تاكانو في مقابلة عبر الهاتف اليوم السبت إن الحظر غير عادل وقاسي.
وتقدم باستئنافه السابق، الذي رفضته إحدى محاكم المقاطعة ومحاكم الاستئناف، إلى المحكمة العليا التي رفضته الشهر الماضي.
تعهد تاكانو بالحفاظ على تقديم عرائض جديدة، قائلا إنها ستقدم في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
المصدر: طوكيو – أ ب
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الياباني يشترط “التفرقة” بين كارلوس غصن وزوجته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.