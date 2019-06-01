موسكو تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن

نفت السفارة الروسية لدى واشنطن صحة تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” عن خوض روسيا والولايات المتحدة مفاوضات حول تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الجمعة، إن ادعاءات كاتب المقالة التي نشرتها “واشنطن بوست” يوم 30 أيار الحالي والتي تحدث فيها عن إجراء مفاوضات بين الدولتين حول هذا الموضوع، “تبعث على استغراب”، و”السفارة لا تعلم شيئا عن أي اتصالات بين موسكو وواشنطن بهذا الشأن”.

وذكرت السفارة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض على نظيره الأميركي، دونالد ترامب، أثناء لقائهما في هلسنكي، النظر في إمكانية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية إلى ما بعد موعد انتهاء سريانها في العام 2021، لكن الجانب الأميركي لم يجب حتى الآن على هذا العرض.

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المصدر روسيا اليوم