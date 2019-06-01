كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يحصل على "الخريطة الأمريكية الجديدة لإسرائيل" بتوقيع ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، خريطة موقعة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتضمن مرتفعات الجولان كجزء من إسرائيل، تحت إسم "الخريطة الأمريكية الرسمية الجديدة لإسرائيل".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الخريطة خلال ظهور تلفزيوني الليلة الماضية في خطوة سياسية تأتي في الوقت الذي تدخل فيه إسرائيل في انتخاباتها الثانية لهذا العام.

وقال نتنياهو، إن صهر ترامب والمستشار البارز جاريد كوشنر قدم له الخريطة خلال زيارته للبلاد.

وكتب الرئيس الأمريكي توقيعه على الخريطة وإهداء بكلمة "لطيف" بجانب سهم يشير إلى المنطقة المرفقة.

ووعد نتنياهو بتسمية مجتمع داخل مرتفعات الجولان على إسم ترامب بعد إعلان الرئيس بالمنطقة كجزء من إسرائيل في مارس، مما يغير أكثر من 50 عامًا من السياسة الأمريكية، ووضع الولايات المتحدة على خلاف مع الإجماع الدولي، الذي يعتبر الأرض أرضًا سورية محتلة.

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وفي كلمته أمام الأمة، قام نتنياهو بتلخيص خريطة وزارة الخارجية الجديدة التي تم تحديثها لتشمل مرتفعات الجولان المتنازع عليها منذ فترة طويلة كجزء من إسرائيل.

ويزور كوشنر وغيره من مهندسي خطة السلام في الشرق الأوسط للإدارة إلى المنطقة لبناء زخم للاقتراح الذي طال انتظاره.

وقال نتنياهو في إشارة إلى حرب عام 1967 "هذه الخريطة لم يتم تحديثها منذ حرب الأيام الستة.. حسنًا، لقد تم تحديثها"، وأضاف "هذا يعني أن هناك تطورات مهمة للغاية هنا".

وأشار إلى مذكرة مكتوبة على الخريطة، "هنا هو توقيع ترامب، ويكتب" لطيف".. أنا أقول: "لطيف جدا!"

تقول المذكرة الموجودة على الخريطة: "إلى رئيس الوزراء نتنياهو - الخريطة الأمريكية الرسمية الجديدة لإسرائيل".