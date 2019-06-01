كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم طالبان يستبعد إعلان وقف إطلاق نار قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده السبت إعلان وقف إطلاق نار قريباً في أفغانستان على الرغم من تأكيده بأن "أبواب الحوار" مع الولايات المتحدة تبقى مفتوحة.

وتأتي الرسائل النادرة من زعيم طالبان بعدما انتهت جولة سادسة من المحادثات بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي في قطر بدون إحراز تقدم كبير وسط استمرار أعمال العنف في أفغانستان.

وقال أخوند زاده في رسالة قبل حلول عيد الفطر إن "أبواب الحوار والمفاوضات تبقى مفتوحة وفريق التفاوض (لطالبان) ملتزم بمفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني اقترح وقفاً لاطلاق النار في كافة أنحاء البلاد عند بدء شهر رمضان لكن طالبان رفضت العرض.

السنة الماضية، التزمت طالبان بوقف اطلاق نار لثلاثة أيام وكان الكثير من الأفغان يعقلون آمالهم على هدنة أخرى هذه السنة بعدما سئموا الحرب والعنف المستمر منذ عقود.

لكن زعيم طالبان قال "يجب ألا يتوقع أحد منا تهدئة على جبهات الجهاد أو نسيان 40 عاماً من التضحيات قبل الوصول إلى أهدافنا".

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وفي إشارة على استياء الأفغان من النزاع المستمر في البلاد، استأنفت مجموعة من المتظاهرين مسيرة سلام كانت نظمت السنة الماضية وجابت أنحاء أفغانستان وصولاً إلى العاصمة كابول.

وقال متحدث باسم حركة السلام هذه باسم الله وتاندوست لوكالة فرانس برس السبت إن نحو 30 شخصاً بدأوا المسيرة في وقت متأخر الخميس واتجهوا من لشكر قاه إلى موسى قلعة في ولاية هلمند ، معقل طالبان.

وأضاف "سنسير 150 كلم، وهذه أول مسيرة سلام خلال رمضان. كلنا صائمون".

وتابع أن المجموعة تهدف إلى التعبير لطالبان عن معاناة الأفغان. وقال "على الرغم من أنه يجري ترهيبنا بتهديدات بالقتل، لا نبالي بذلك".

وكان رئيس أفغانستان السابق حميد كرزاي أفاد الجمعة عن طريق الخطأ أنّ حركة طالبان أعلنت وقفاً جديداً لاطلاق النار بعدما استمع إلى رسالة قديمة كان المتمردون نشروها السنة الماضية.